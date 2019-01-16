港售餅乾檢測 近9成含致癌物

香港消費者委員會15日指出，近日測試本地出售的58款餅乾，結果發現全部是高糖或高脂食物，其中近9成更含有基因致癌物。圖為污染物測試表。（取自香港消費者委員會官網）中央社 108年1月16日

（中央社記者張謙香港16日電）香港消費者委員會近日測試了本地出售的58款餅乾，結果發現全部是高糖或高脂食物，其中近9成更含有基因致癌物。

根據香港消委會網站15日公布，他們早前測試了市面上販售的58款餅乾及甜酥餅樣本，結果發現全部屬於高糖（每百克含15克糖以上）或高脂食物（每百克含20%以上）；同時屬於高糖及高脂的有46款。

此外，近9成樣本（51款）被檢出基因致癌物，包括環氧丙醇和丙烯醯胺，以及有毒物質氯丙二醇（3-MCPD）。

據公布，46款附營養標籤的樣本中，29款檢測出的營養素含量跟標籤的差距，超出食物安全中心規定的容忍值。

消委會已把這次檢測結果轉交食安中心跟進，並促請生產商改良製作配方，以減少食品中的污染物，或使用防腐劑及抗氧化劑的份量，同時應引入低糖、低脂或高纖等食材。

據公布，這次測試的樣本都是港人在春節期間喜歡買來食用或送禮用的甜餅，有蝴蝶酥或千層酥、杏仁條、蛋捲、牛油餅乾、巧克力餅乾及其他口味餅乾。

這些甜餅的品牌有本地的，也有國外進口的，包括「垣記」、「鉅記」、「金御膳」、「元朗榮」、「泰昌餅家」、「無印良品」、「東海堂」和「Tesco」等。

陸媒觀察者網今天轉述報導指出，上述部分食品在大陸也有出售，包括在無印良品出售的榛子燕麥餅乾。

無印良品（上海）商業有限公司客服人員回應詢問時稱，香港無印良品與大陸無印良品門市為不同分公司，因此門市所售產品類型可能略有差異。

對於香港消委會的公布，客服人員表示尚未接到有關情況，需核實該產品在大陸是否有售再作答覆。（編輯：楊昇儒）1080116