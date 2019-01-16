防疫非洲豬瘟 海基會啟動一對一宣導

海基會即日啟動防疫非洲豬瘟一對一宣導，工作人員與義工會向洽公民眾發放文宣，並口頭說明防疫資訊。圖為工作人員向洽公民眾說明非洲豬瘟防疫事項。中央社記者繆宗翰攝 108年1月16日

（中央社記者繆宗翰台北16日電）為防疫非洲豬瘟，海基會即日啟動一對一宣導，工作人員會向洽公民眾發放文宣，並口頭說明防疫資訊。海基會發言人管安露今天表示，希望藉此改善陸配資訊取得不完整的問題。

海峽交流基金會下午舉行例行新聞背景說明會，管安露在會中表示，自中國大陸發生非洲豬瘟疫情以來，多數違規攜帶肉品入境的均為陸配。

她說，陸配人數龐大，多數未加入陸配團體，在防疫資訊取得較不容易；且陸配在中國大陸停留時間較長，來台時常因攜帶「家鄉味」而誤觸法規。

管安露表示，為了減少資訊傳遞落差，海基會現在開始將文書驗證 SOP升級，只要民眾進到海基會，工作人員與義工就會面對面提供文宣、告知非洲豬瘟防疫資訊，並邀請洽公民眾，透過電話告知大陸親友防疫資訊。

她也提到，由於到海基會洽公的民眾以陸配居多，希望藉此方式，讓陸配族群能取得更多完整資訊，提升防疫效能，同時避免陸配們的權益受損。（編輯：張淑伶）1080116