江蘇過期疫苗事件 省委書記：嚴肅究責

（中央社台北17日電）中國江蘇省金湖縣爆發使用過期疫苗，引發民眾11日圍堵縣委大樓，並擔心可能波及2萬名孩童。中共江蘇省委書記婁勤儉16日表示，要依法、依規、依紀嚴肅追究此事責任。

法制日報官方微博今天發布，江蘇省委書記、省人大常委會主任婁勤儉16日下午參加江蘇省第13屆人民代表大會第2次會議淮安市代表團審議時，針對金湖過期疫苗事件作上述表示。

婁勤儉說，江蘇省各地都要深刻反思、徹底排查、堵住漏洞，食品藥品事關生命健康，必須極端負責，容不得半點疏漏，這是最基本的態度問題。

婁勤儉強調，要從監管制度和監管技術兩方面入手，完善疫苗生產、運輸、使用和回收各個環節的相關機制，確保全流程監督、全過程跟蹤、全鏈條追溯，對即將過期的藥品要及時預警、及時處理。

這起事件7日曝光，當時有金湖家長反映孩子在黎城衛生院接種過期脊髓灰質炎（小兒麻痺）疫苗，有多人出現不良反應。

金湖縣委縣政府9日公告，確認存在疫苗過期問題。官方定性此次事件「管理混亂、工作失職、監管失靈」，共有145名嬰幼兒在江蘇金湖縣黎城衛生院服用了過期小兒麻痺疫苗。

據民眾指出，過期疫苗長達6年，10歲甚至14歲以下的孩子都有可能受影響，估計約2萬人，絕不只145人。包括金湖縣疾控中心副主任楊萬琴在內，已有3人丟官，另有多人被立案調查。

就在去年7月才爆出，長春長生生物科技有限公司和武漢生物製品兩家疫苗生產公司共計65萬多支百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（簡稱百白破疫苗）不合格事件，引發家長恐慌，並驚動中共總書記習近平，他表示要嚴肅問責。（編輯：張淑伶/邱國強）1080117