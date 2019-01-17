解決高藥價過期疫苗 中國官方試辦藥品集中採購

（中央社台北17日電）為解決中國民眾詬病的藥價過高問題，順帶遏止過期疫苗事件發生，中國國務院辦公廳日前公布方案，試辦官方集中採購和使用藥品方案，將在北京、上海、廣州、深圳、廈門等11個城市試辦。

新華社報導，這項「國家組織藥品集中採購和使用試點方案」將在北京、天津、上海、重慶、瀋陽、大連、廈門、廣州、深圳、成都、西安共11個城市展開。

報導指出，這項方案是根據中共中央、中國國務院部署，為「深化醫藥衛生體制改革，完善藥品價格形成機制」而開展。

根據報導，這項方案的目標任務是「實現藥價明顯降低，減輕患者藥費負擔；降低企業交易成本，淨化流通環境，改善行業生態；引導醫療機構規範用藥，支持公立醫院改革；探索完善藥品集中採購機制和以市場為主導的藥品價格形成機制」。

這項方案提出，要組織試點地區形成聯盟，以聯盟地區的公立醫療機構為集中採購者，探索跨區域聯盟集中帶量採購。原則一是「帶量採購，以量換價」；二是「招採合一，保證使用」；三是「確保質量，保障供應」；四是「保證回款，降低交易成本」。（編輯：邱國強/周慧盈）1080117