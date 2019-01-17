東京流感拉警報 較上季提前一週流行

（中央社東京17日綜合外電報導）日媒報導，東京都每間醫療機構流感患者平均31.7人，已達發布流行警報標準，比上季提早了一星期；接下來持續的乾冷天氣可能有助流感擴散，國人前往日本各地要做好預防措施。

這波流感來勢洶洶，根據日本共同社報導，相關人士指出，連日本政府厚生勞動大臣根本匠也疑似感染，無法出席明天上午的內閣會議。

除了東京都，日本琉球新報報導，沖繩縣每間醫療機構平均出現41.76名流感患者，同樣拉起流感「流行警報」。

根據日本各地方媒體報導，發布「流行警報」的地區包括福島縣、愛媛縣松山市及今治市、群馬縣、三重縣、千葉縣等地。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府今天發布流感「流行警報」，呼籲民眾用常洗手等措施來預防；如果懷疑自己可能感染流感，要盡速前往醫療機構接受診斷。

東京都政府表示，到13日止的一週內，東京都內419間醫療機構的每間平均流感患者數達31.7人，較之前一週大幅增加3.4倍。發布「流行警報」標準是每間醫療機構平均有逾30名流感患者。

因此，東京都政府以流感已進入大流行，把到目前為止的「注意報」變更為「流行警報」，比上季提早了一個星期。

另外，東京都內到13日為止，總共有236所幼稚園及學校，曾採取部分班級臨時停課的措施。

目前檢出的流感病毒，是10年前以「新型流感」之姿在全球流行的H1N1，約占全體的72%。

日本氣象新聞網站Weathernews報導，關東地方從新年假期結束後，幾乎都是冬陽露臉的好天氣，根據預測，未來一週東京等關東南部地區，將持續乾冷的天氣型態。

報導指出，只要沒有降雨就會讓空氣持續呈現乾燥狀態，這可能有助流感更加擴散，大家必須做好預防措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080117