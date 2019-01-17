新北藥事服務獎 侯友宜肯定用藥安全把關

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市第7屆藥事服務獎今天晚上頒獎，共11名得獎藥師及2家醫療機構獲獎。市長侯友宜頒獎表揚藥師正面多元形象，肯定他們堅守崗位，在臨床藥學、照護與公共衛生的服務精神。

新北市府衛生局今天晚上發布第7屆藥事服務獎得獎名單，社區服務卓越獎：陳翊齊、沈宗慰、李玉萍、白三奇、陳士介。

臨床服務傑出獎：蔡芳佩、蔡佳珊、謝嘉蔚、劉純惠。特殊貢獻獎個人獎：江宏彬、王素華；特殊貢獻獎機構獎：台北慈濟醫院、台大醫院金山分院。

獲得社區服務卓越獎的白三奇、李玉萍藥師，經常響應新北市藥師公會前公益委員會主委吳明慧號召的公益活動，在義診、家扶中心園遊會、紅十字會水上活動，身心障礙弱勢團體與音樂教學活動出錢出力。

李玉萍也不忘承傳藥師經驗與服務精神，帶領年輕藥師義診整備，實踐社會責任。同時，加入新北市衛生局用藥整合服務，走入社區及居家，為民眾用藥安全把關。

陳翊齊則擔任蘆洲忠義國小的學校藥師，也是大學實習藥師的指導藥師。對外籍移工用藥安全宣導不遺餘力，他說，社區藥局是民眾健康的第一線守護站，期待更貼近民眾的生活，甚至拓展長照服務。

獲得臨床服務傑出獎的淡水馬偕醫院藥師劉純惠，大學畢業後在馬偕服務至今32年，近年馬偕成立「造血幹細胞移植中心」，劉純惠提供移植前調理化療，與移植後藥物相關建議，為病人用藥安全把關。她說，施比受更有福，她會為銀髮族用藥安全盡力。

獲得特殊貢獻獎個人獎的王素華，協助推動醫藥分業，擔任首屆新北市慢箋團隊。她也幫助癮君子脫離菸癮，提升民眾戒菸率、戒檳榔率。

王素華響應衛生局失智共同照護中心政策，熱心協助社區疑似失智個案就醫確診及個案管理，提供不同階段病情所需要的生活照顧。（編輯：張銘坤）1080117