改編周杰倫歌曲 新竹醫師彈唱介紹攝護腺肥大[影]

影片來源：李Victor YouTube頻道

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉、賴俊佑，將歌手周杰倫的歌曲「稻香」改編成為「尿香」，夾雜國台客語，用輕鬆、詼諧方式，教大家認識攝護腺肥大及預防攝護腺癌。

「還記得你說家是唯一的城堡，快要到家，卻快要禁未條。」中醫大新竹附醫泌尿科主治醫師李聖偉、泌尿科總醫師賴俊佑，分別拿著衛教手板、吉他，以輕鬆彈唱方式介紹何謂「攝護腺肥大」，並拍下影片在YouTube分享，吸引不少民眾觀看。

賴俊佑就讀台北醫學大學時，是吉他社社長，李聖偉則曾參加院內舉辦的歌唱比賽，獲得第三名，兩人這次共同改編歌曲「稻香」成「尿香」，讓原本冰冷的病情，用淺顯易懂、輕鬆的方式，讓民眾認識何謂攝護腺肥大，好聽又好記。

李聖偉表示，攝護腺肥大是男人都可能會遇到的問題，統計約5到6成的50歲男性可能會有攝護腺肥大，所以男性們都要注意。

李聖偉指出，攝護腺肥大可能造成的症狀，包括尿尿較細、解尿斷斷續續，甚至尿到最後用滴的，或是尿完又想解尿；另外則是頻尿、夜尿2次以上、急尿憋不住等，若出現這些症狀，需要趕緊到泌尿科詢問、檢查與治療。（編輯：陳俊碩）1080118