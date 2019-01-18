中國啟動非洲豬瘟疫苗研發

（中央社台北18日電）非洲豬瘟疫情在中國持續擴散，中國科技部日前啟動「非洲豬瘟等外來動物疫病防控科技支撐」研究計畫，以非洲豬瘟為重點研究對象，目標之一是研發疫苗。

根據中國科學技術部昨天在網站公告，公共安全專項「非洲豬瘟等外來動物疫病防控科技支撐」項目啟動暨實施方案論證會12日在青島召開。

出席者包括科技部農村司、農業農村部科教司、中國21世紀議程管理中心、中國農科院、中國動物衛生與流行病學中心、實施方案論證專家組成員，項目負責人、課題負責人以及各參與單位的主要研究人員等。

根據中國科技部網站，這個研究計畫以非洲豬瘟為重點研究對象，研究非洲豬瘟病毒傳染源、主要傳播路徑等流行病學規律及遺傳特性，「創製具有良好安全性和免疫保護效果的非洲豬瘟病毒基因缺失活疫苗」，優化非洲豬瘟生物安全和綜合防控技術體系。

中國科技部農村司副司長蔣丹平在會中表示，當前，非洲豬瘟疫情防控形勢嚴峻，項目承擔單位要進一步提高政治站位，抓好聯合攻關，圍繞攻關目標，加快研究進程，為有效控制和撲滅非洲豬瘟重大疫情提供強有力的科技支撐。

項目首席在會中提出總體任務目標、研究內容、年度計畫與實施方案等內容。（編輯：馮昭/周慧盈）1080118