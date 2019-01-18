網路造謠登革熱疫情 貼文家教觸法挨罰

（中央社記者程啟峰高雄18日電）一名家教15日在批踢踢論壇貼文「楠梓發現登革熱疫情」散播不實疫情，高雄市衛生局今天約談這名家教，他坦承訊息是聽同事轉述，不知此舉觸法；全案將依違反傳染病防治法究責。

國內BBS站批踢踢論壇（PTT）15日有網友於八卦版發布一則「楠梓發現登革熱疫情」不實傳言，還公開學校名稱，高市衛生局當晚發布新聞澄清傳言的新增本土登革熱學生是疑似病例居住鼓山區、就讀楠梓區學校。

衛生局透過警方查出貼文網友是住楠梓區一名家教，今天約談他調查，他坦承訊息來源是聽同事轉述，同事還提供學校發給家長的抽血同意書佐證，PO文只想提醒大家注意登革熱疫情，沒注意到PO文內容正確性及合法性。

衛生局表示，這名網友此舉雖無惡意，他也深具悔意並已將這則貼文撤版，但事證明確，仍將依違反傳染病防治法開罰，最高可罰新台幣50萬元；警方也將依違反社會秩序維護法論處。

傳染病防治法規定，散布有關傳染病流行疫情謠言或傳播不實流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，科新台幣50萬元以下罰金；社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080118