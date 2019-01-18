相隔5天 甘肅再發生非洲豬瘟疫情

（中央社台北18日電）雖然中國官方堅稱非洲豬瘟疫情「沒有流行蔓延」，但中國農業農村部新聞辦公室今天再發布，甘肅省蘭州市七里河區發生非洲豬瘟疫情。距甘肅首例疫情僅5天。

中國農業農村部新聞辦公室13日才發布，甘肅省慶城縣發生非洲豬瘟疫情。甘肅因此成為中國第24個出現非洲豬瘟的省市區，中國僅7個省市區尚未傳出疫情。

在甘肅淪陷後，中國農業農村部15日還在官網公布，新聞發言人廣德福近日向媒體通報，截至2019年1月14日，有24個省市區發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭。目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖。「疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。」

中國農業農村部今天在官網公布，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診， 甘肅省蘭州市七里河區兩養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，兩個養殖戶合計存欄生豬190頭、發病143頭、死亡37頭。

疫情發生後，中國農業農村部派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。（編輯：馮昭）1080118