致癌高血壓藥清查完畢 中印5藥廠原料藥已禁輸台

2018年7月起陸續傳出有降血壓原料藥被驗出含致癌物。食藥署已下令5藥廠問題原料藥禁止輸台。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北19日電）去年7月傳出有降血壓原料藥被驗出含致癌物，食藥署清查後共揪出5家問題藥廠，中國大陸3家、印度2家，全台共11款藥品、約520萬顆遭下架，食藥署也下令5藥廠問題原料藥禁止輸台。

去年7月起陸續傳出有中國大陸、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），食藥署隨即針對市售降血壓原料藥展開清查。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正黃琴喨今天受訪時表示，根據國際調查，高血壓用藥中的5種沙坦類（Sartan）成分原料藥，在製作過程中可能因不明原因，產生有致癌疑慮的NDMA、NDEA不純物。

黃琴喨說，衛生局共抽樣142件原料藥、53件輸入製劑檢體送至食藥署檢驗，其中有43件檢體驗出NDMA或NDEA，分別來自中國大陸及印度的5間藥廠，包括中國浙江華海製藥公司、中國珠海潤都製藥公司、中國浙江天宇藥業股份有限公司」、印度Mylan Laboratories Limited公司以及印度Aurboindo Pharma Limited公司。

黃琴喨指出，食藥署已下令全面禁止進口5藥廠製造的問題原料藥，共有11個品項、約520萬顆藥品遭下架回收，其餘進口台灣的沙坦類原料藥除了須提供原廠檢驗報告外，國內藥廠也須逐批檢驗，合格才可放行。（編輯：卞金峰）1080119