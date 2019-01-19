台灣製造 菲國試管嬰兒父母分享喜悅

（中央社記者林行健馬卡蒂市19日專電）台灣試管嬰兒技術享譽國際，台中茂盛醫院今天在菲律賓馬卡蒂市舉辦試管嬰兒大團圓活動，多對夫婦現場分享做人成功的經驗，喜悅與滿足溢於言表。

茂盛醫院的菲律賓試管嬰兒團圓活動下午在馬卡蒂市（Makati）的香格里拉大酒店舉行，有將近80對夫婦參加，場面熱烈。

去年11月23日喜得一子的博德說，他和妻子結婚11年但一直未能生育，在菲國找醫師檢查後才得知，自己患有少畸精子症，妻子則有多囊性卵巢和免疫問題。

在菲國婦產科醫師的介紹下，博德夫婦2016年3月來到了茂盛醫院，經過一連串的治療與醫療程序，終於在去年成功受孕。

博德開心地說：「知道自己快要成為爸爸的一刻，我簡直不敢相信，好想打自己一巴掌，看看是不是作夢。那感覺是極度的喜悅！」他現正考慮明年再生一個寶寶。

不孕18年的里尼托夫婦，經過親友介紹前往茂盛醫院接受治療，試管一次就成功懷孕；甚至有來自菲國北部碧瑤市（Baguio）的病患，不辭千里先搭7小時車到馬尼拉，再轉機來台，同樣一次成功，寶寶將於今年5月誕生。

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤醫師講解了最新3.5代人工智慧試管技術、精蟲穿透力分析等新趨勢，運用這些技術，懷孕率可達八成以上，胚胎的品質也顯著提升。

林秉瑤在現場除了追蹤試管寶寶的成長狀況之外，也為數十對慕名而來不孕夫妻提供諮詢服務，為這些盼望成為父母的菲律賓人帶來「生」機。

資料顯示，光是在1986年到2016年的30年間，從菲律賓到台灣求診的菲律賓夫婦就有700對夫婦，還包括一名市議員，順利誕生的試管寶寶現已20歲。

菲律賓與台灣地理相近，搭飛機只需2小時，不孕症技術及設備先進，且治療費用僅為歐美等先進國家的一半。口耳相傳下，目前每個月平均有多達30對菲律賓夫妻到茂盛醫院接受治療。（編輯：高照芬）1080119