寧夏淪陷 非洲豬瘟疫情擴散中國25省市區
最新更新：2019/01/20 16:05
中國寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情，截至目前為止，中國31個省市區中，已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。圖僅為示意。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社台北20日電）中國大陸豬瘟疫情再擴散，中國農業部今天公布，寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情。截至目前為止，中國31個省市區中，已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。
新華社報導，中國農業農村部新聞辦公室20日發布消息顯示，寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情。
農業農村部19日23時接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，永寧縣望遠鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬57頭、發病26頭、死亡13頭。
報導說，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。
報導表示，上述措施目前均已落實。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080120
中國31個省市區中，目前已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）
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