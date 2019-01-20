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新聞專題
非洲豬瘟疫情延燒
中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，為防範非洲豬瘟入台，107年12月18日起，只要查獲旅客從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉品入境，初犯開罰新台幣20萬元，第2次就罰100萬。內政部已決議採購X光機，全面檢查入境旅客的手提行李。
新聞專題
非洲豬瘟疫情延燒1/11

寧夏淪陷 非洲豬瘟疫情擴散中國25省市區

最新更新：2019/01/20 16:05
中國寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情，截至目前為止，中國31個省市區中，已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。圖僅為示意。（圖取自Pixabay圖庫）
中國寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情，截至目前為止，中國31個省市區中，已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。圖僅為示意。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社台北20日電）中國大陸豬瘟疫情再擴散，中國農業部今天公布，寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情。截至目前為止，中國31個省市區中，已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。

新華社報導，中國農業農村部新聞辦公室20日發布消息顯示，寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情。

農業農村部19日23時接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，永寧縣望遠鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬57頭、發病26頭、死亡13頭。

報導說，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

報導表示，上述措施目前均已落實。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080120

中國31個省市區中，目前已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）
中國31個省市區中，目前已有25省市區出現非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）
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