大掃除後腳疼痛 就醫卻是血管栓塞險截肢

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市85歲李姓婦人近來家中大掃除後，卻突然右腳麻痛，原以為是太勞累，就醫後確診為急性下肢動脈血管栓塞，經緊急手術才解除危機，醫師坦言，若再晚一點就醫恐需截肢保命。

光田綜合醫院心臟血管外科醫師蘇銓男指出，高齡、有心血管疾病、三高、抽菸等族群是血管栓塞的高危險群，患者就醫前誤以為腳痛是大掃除太累造成，其實血栓和打掃沒有關係，反而是因患者有心律不整病史，最近自行停藥，造成血栓上身。

蘇銓男說明，血管栓塞無法預測，且可能發生在身體任何血管內，發病時八成的患者會感到疼痛，組織會因為堵塞缺血變得蒼白或發紺，及早診斷和分秒必爭給予恰當治療非常重要。

當時患者到院時右腿已呈現紫黑色，透過電腦斷層發現栓子塞在患者右膝膕動脈，造成右腳血流完全阻塞，必須馬上手術處理，經採用機械血栓導管微創手術，從鼠蹊部放入導管移除血管中的血塊，才將危機解除。

蘇銓男解釋，當血管內膜損傷，血小板會凝固止血，但當凝血功能太活躍，或血流速度慢、流動速率不正常如心律不整或心房顫動，或血管老化、硬化、表面粗糙磨損等，都可能讓血管內壁出現凝血作用形成斑塊或血塊，進而造成血栓，患者若就醫不及只能截肢保命。

他提醒，有三高、心血管疾病者或其他慢性病患者一定要備妥藥物，遵循醫囑定時服藥，尤其是在外遊玩或旅行時，很容易因為不方便或一時疏忽而忘記服藥，家人應隨時注意叮嚀。（編輯：方沛清）1080121