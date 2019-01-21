基因編輯嬰兒已出生 專家：永遠別讓孩子知情

（中央社台北21日電）基因編輯女嬰事件發生2個月後，中國專家說，基因編輯有嚴重的道德及人類種群風險，但這次個例不足以影響人類基因池，對於已經出生的女嬰，「最好的處理方式是永遠不讓倆孩子知情」。

中國大陸官方目前對後續處置仍三緘其口，北京青年報就此專訪生命科學研究領域的中國科學院院士邵峰表示，調查過程非常複雜，要調查學校、醫院是否知情，為何能讓賀建奎進行實驗，對已經出生的兩名基因編輯女嬰是否達到人身傷害的問題，這些都沒有判例可循，必須去找對應的法律依據。

兩名基因編輯女嬰已經出生，邵峰說「這個非常非常難辦」。業界討論過，出一筆錢讓這兩個孩子的父母去到誰都不知道的地方重新生活，由相關部門追蹤。

基因編輯的女嬰將來可能出現健康問題，就算沒有，「這兩個女孩將來能不能結婚？要結婚的話，生孩子就會遺傳下來。」這個問題現在還沒有答案。

邵峰說，「要我處理這個事情，就是永遠不告訴她們是被基因編輯的，允許她們就跟正常人一樣生活。我覺得這是最合適最好的選擇。」

基因編輯可能影響人類種群基因，但邵峰認為，但是這個個例只是「點」的影響，「一小滴水還不足以改變整個池子」、「你往整個基因池裡放，立馬就稀釋掉了」。

邵峰表示，這起基因編輯事件最大的危害是「基因編輯這個大門一旦開了，人類很快就完了」。以現有的生物技術，「任何一個物種都能被改，比如你想讓一隻狗發綠光，你也可以讓牠多長條胳膊都可以」。

他說，希望能藉賀建奎基因編輯嬰兒事件推動中國生命安全的立法，「因為這個門一旦打開了，非常可怕」。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080121