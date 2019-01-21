去東南亞3人染麻疹 境外移入5年同期新高

（中央社記者陳偉婷台北21日電）疾管署今天公布，新增3名境外移入麻疹個案，近期都到菲律賓或越南，其中1人發燒後仍搭機、1人到高雄瑞豐夜市逛街。副署長羅一鈞說，民眾對旅遊東南亞染麻疹警覺低。

國內新增3例麻疹病例，均為女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別居住北部、中部及南部，近期曾至菲律賓或越南旅遊。3人於1月13日至15日間陸續發病、出疹日介於1月14日至17日。

其中中部個案在馬尼拉當地就已發燒，但仍上機，在可傳染期的1月17日搭乘亞洲飛龍航空Z2128航班（馬尼拉-桃園），並在凌晨1時左右入境桃園機場。

南部個案則在可傳染期的1月15日，下午5時至晚間7時在高雄瑞豐夜市活動。北部個案在可傳染期則沒有相關活動史。

羅一鈞表示，若在上述時間曾出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請戴口罩儘速就醫。

國內今年累計5例麻疹病例，均為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例。羅一鈞說，2015至2018年同期台灣均無確診病例，現在境外移入的狀況已是5年新高，可能與東南亞麻疹疫情飆高有關。

菲律賓2018年截至11月病例數為前年同期4.7倍；越南自2018年12月疫情上升，該國去年累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內、胡志明市等大城市及北部山區省份。

羅一鈞表示，菲律賓近年發生登革熱疫苗副作用事件疑致兒童死亡，導致連鎖效應，菲國所有兒童疫苗的接種率2018年都驟降，有的省份甚至只有20%的幼兒完成常規疫苗接種，麻疹疫情大爆發。不排除再提升菲律賓旅遊疫情建議等級，越南則已經提升。

麻疹傳染力強，接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗是有效的防範方式，不過，羅一鈞說，民眾對到東南亞旅遊可能注意麻疹的風險觀念仍弱，較少去施打疫苗，建議1981年後、不確定接種過2劑疫苗且常出國者，可評估自費施打疫苗。（編輯：黃于）1080121