基因編輯初步調查 廣東省：賀建奎私自組織

（中央社台北21日電）喧騰一時的基因編輯嬰兒事件仍在調查，廣東省「基因編輯嬰兒事件」公布初步查明狀況表示，賀建奎自籌資金，私自組織人員，透過造假等方式逃避監管，將依法依規嚴肅處理。

新華社引述調查組有關負責人表示，對已出生嬰兒和懷孕志願者，廣東省將在國家有關部門的指導下，與相關方面共同做好醫學觀察和隨訪等工作。

調查組表示，2016年6月開始，賀建奎私自組織包括境外人員參加的項目團隊，蓄意逃避監管，使用安全性、有效性不確切的技術，實施國家明令禁止、以生殖為目的人類胚胎基因編輯活動。

2017年3月至2018年11月，賀建奎透過他人偽造倫理審查書，招募8對夫婦志願者（愛滋病病毒抗體男方陽性、女方陰性）參與實驗。

為規避愛滋病病毒帶原者不得進行輔助生殖的相關規定，賀建奎策劃他人頂替驗血，指使個別從業人員違規在人類胚胎上進行基因編輯並植入母體，最終有2名志願者懷孕，其中1名已生下雙胞胎女嬰「露露」、「娜娜」，另1名在懷孕中。

調查組表示，該行為嚴重違背倫理道德和科研誠信，嚴重違反國家有關規定，在國內外造成惡劣影響。將對賀建奎及涉事人員和機構依法依規嚴肅處理，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理。

2018年11月26日，來自深圳的科學家賀建奎聲稱，一對基因編輯雙胞胎女嬰11月在中國大陸健康出生，她們天生就不會感染愛滋病。這件事尚未獲得證實為醫學突破之前，就已引發排山倒海的抨擊聲浪，之後，廣東省對此展開調查。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1080121