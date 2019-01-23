印度豬流感病例激增 多省疫情警訊

（中央社記者康世人新德里23日專電）印度政府統計，印度繼去年有1萬4992人感染豬流感及1103人死於豬流感後，今年1月1日到13日又通報1694人感染，49人死亡，多省已發出疫情警訊。

印度人報（The Hindu）報導，根據印度綜合疾病監控計畫（Integrated Disease Surveillance Programme，IDSP）的數據，豬流感（H1N1流感）持續在多個省肆虐，1月1日到1月13日，已有1694個新增病例、49個死亡病例。

根據統計，以拉吉斯坦省（Rajasthan）豬流感疫情最為嚴重，其他死亡病例則來自德里、古茶拉底省（Gujarat）、旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）、北方省（Uttar Prdaesh）、安德拉省（Andhra Pradesh）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）和泰倫加納省（Telangana）。

拉吉斯坦衛生部門通報，在過去13個月中，豬流感病例已超過1000例，有200多人死於豬流感。在今年1月1日到1月17日間有1036人感染豬流感，已有9人死於豬流感。

但印度衛生與家庭福利部表示，沒有必要恐慌，整個疫情已被嚴密監控。

衛生與家庭福利部旗下IDSP統計，全印度在2018年有1萬4992人感染豬流感，有1103人死於豬流感；2017年，全印度有3萬8811人感染豬流感，2270人死於豬流感。

豬流感是由A型流感病毒在豬之間傳播的高度傳染急性呼吸道疾病，通常不會傳染給人類，但近年也發現直接接觸豬隻的人染病，且已有人傳人的病例。

印度衛生與家庭福利部官員說，所有省政府已被要求對豬流感的傳播、檢測、預防提高認知，並確保有足夠的病床和藥物來治療任何通報病例。

富通醫院（Fortis Hospitals）醫生查達（D.S. Chaddha）表示，5歲以下兒童及65歲以上成年人，與慢性肺病（包括哮喘）、神經、神經肌肉和代謝紊亂（包括糖尿病）等疾病患者，還有孕婦及肥胖人士都屬於高危險群，需注意防範豬流感疫情。（編輯：陳永昌）1080123