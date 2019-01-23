國保繳費10年大限將屆 還有超過百萬人欠款

（中央社記者陳偉婷台北23日電）國民年金保險是柔性的強制社會保險，有保費10年補繳機制，今年1月底是首月欠費者繳款大限，但還有超過百萬人欠款。若欠款超過期限將衝擊給付，落差可能達新台幣數十萬元。

衛生福利部社會保險司長商東福今天在記者會表示，國民年金保險是每2個月開計1次繳費單，首期（97年10月、11月）保險費在97年12月底寄發，應於98年1月底前繳納，該期保險費的10年補繳期限將於108年1月31日屆滿，之後各期的補繳期限亦將陸續屆滿10年。

根據勞保局統計，截至108年1月9日止「欠費首月為97年10月的被保險人」約有102.6萬餘人尚未繳費。

商東福表示，國保首期的被保險人共有422萬人，繳款率達75%，還有102萬人沒繳。當各期保費的10年大限一到，欠費超過10年的保險費不得請求補繳，也不得計入保險年資，未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取A式（金額至少3628元），身心障礙年金則無法享有基本保障4872元，給付權益影響很大。

舉例來說，阿金從97年國保開辦時（當時55歲）是國保被保險人，若有按時繳納保費，可選擇較優的A式給付；但如果曾有保費超過10年無法補繳，終身只能領較差的B式，阿金每個月會少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，阿金總共會少領61萬餘元。

商東福說，調查發現，有超過4成欠費者是無力負擔，也有近4成是不願意繳。有些人不繳是因為對政府沒有信心，但事實上，國保基金截至107年12月底止，基金積存數額已達3111億元，基金財務安全無虞，且國民年金法也明文規定政府要負最後支付責任，民眾無須擔心。

考量國保被保險人多沒有工作收入，要繳納保費可能確有困難。商東福說，民眾如有尚未繳納的保險費請儘快洽詢勞保局補單繳款，若無力一次繳納所積欠的國保保費及利息，可向勞保局辦理分期（最多分40期）繳納保險費。

至於已符合老年年金給付請領資格的被保險人，若無力繳納保費可向勞保局提出分期繳納欠費申請，如經核可並按期繳納保費，即可領取老年年金給付。（編輯：陳清芳）1080123