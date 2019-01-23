反性傾向扭轉治療 中國藝術家開卡車聲援LGBT

中國藝術家武老白等人透過3台印著反對性傾向扭轉治療標語的卡車，聲援多元性別族群。（圖取自武老白微博www.weibo.com）

（中央社記者繆宗翰台北23日電）中國藝術家武老白等人自11日起，透過3台印著反對性傾向扭轉治療標語的卡車，行駛8個城市，聲援多元性別（LGBT）族群，這項計畫受到許多網民關注，其中更有台灣人參與。

雖然隸屬中國官方的「中華醫學會精神科分會」2001年制定的「中國精神障礙分類與診斷標準」第三版，刪除「自我和諧型同性戀」，廣義地將同性戀「去病理化」，卻仍留「性指向障礙」這個項目。

武老白日前在微博留言表示，這就是為什麼中國至今仍然有許多醫療機構在做性傾向扭轉治療的原因。

因此，他與認識的性別平權人士從去年11月開始籌備「戀人」計畫募資，透過「為一種『不存在的疾病』治療」、「『中國精神疾病診斷標準』仍保留『性指向障礙』」以及「19年了，為什麼？」等3句反對性傾向扭轉治療的標語，抗議違反人道的行為。

武老白在接受德國之聲訪問時表示，他們依據一份性傾向扭轉治療機構調查名單，以2017年的電影「意外」為藍本，規劃了一條約3000公里的路線，並將反性傾向扭轉標語印製在3輛卡車，自11日起從上海出發，計畫行駛8座城市，沿途拜訪已證實在做扭轉「治療」的機構。

另一位參與的中國藝術家鄭宏彬則表示，計畫開跑的隔天，網路上便出現大量討論。很多網友問會不會到自己所在的城市，也有很多志願者主動跟他們聯繫。「這是我們在活動籌劃期間未預期到的」。

值得注意的是，根據武老白的微博留言，還有台灣青年自願擔任義工，前往上海參與，並協助拍攝影片。

鄭宏彬在受訪時也提到，中國現在對同志平權團體的言論管控越來越嚴，透過非政府組織進行活動可能較困難；他跟武老白比較像個體，從事的藝術行動可能會讓同溫層外的人，更關注少數族群的生存。

武老白則認為，即便中國政府近期又開始掃蕩同志軟體及打壓非政府組織，但他們從事的藝術行為合理合法，便不需要擔心成為政府打壓的目標。（編輯：張淑伶）1080123