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不只賣電 台電攜手設計師打造文創商品

最新更新：2019/01/23 20:31
台電23日表示，人孔蓋造型煤灰杯墊使用來自林口電廠發電產生的煤灰，混搭白陶瓷土，以維修人孔蓋圖樣開模壓印，再經上千度高溫窯燒，迷你版杯墊就此誕生。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年1月23日
台電23日表示，人孔蓋造型煤灰杯墊使用來自林口電廠發電產生的煤灰，混搭白陶瓷土，以維修人孔蓋圖樣開模壓印，再經上千度高溫窯燒，迷你版杯墊就此誕生。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年1月23日

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）台電不只賣電，現在更攜手設計師創造出具有台電DNA的文創品，主打電力文化結合循環經濟，首波推出6款具有電業故事的獨特商品，台電文創官網在今天正式上線開賣。

台電文創主打「電力文化」與「循環經濟」，許多本來該是丟棄或是囤放在倉庫裡的廢材，經過材質測試、研發以及巧思，成了台電獨有的文創商品。

台電文創以材料跨界、解構重組、生活帶電為主軸，公開6項獨有特色品，台電文創官網在今天正式上線開賣。

其中，「人孔蓋造型煤灰杯墊」在去年台電股東會初次亮相廣受好評，並在網路引發熱議，讓民眾開始注意常見的人孔蓋，拉近社會大眾與台電的生活連結。

台電表示，人孔蓋造型煤灰杯墊使用來自林口電廠發電產生的煤灰，混搭白陶瓷土，以維修人孔蓋圖樣開模壓印，再經上千度高溫窯燒，迷你版杯墊就此誕生。其中，杯墊的煤灰占比高達70%。

「礙子」是在電塔及電線桿主要用於「絕緣」的一串圓缽形物體，舊品換下後就被堆放在倉庫裡。後來經由設計師的巧思，結合漂流木及LED燈泡，「礙子」被改造成獨具風味的燈具。

另外，台電也推出綠能比例尺，以不鏽鋼結合全台再生能源電廠標誌打造的平面化比例尺，是不少台電工程師搶著收藏的品項。

台電表示，台電文創商品不是以大量生產、營利為優先，但必須兼顧設計感、實用性，每項均只有少量上架。（編輯：李信寬）1080123

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