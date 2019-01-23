法國新版營養建議 少食肉多選有機

（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）法國公共健康局推出新版營養及體能活動建議，除維持「天天5蔬果」之外，建議每週吃兩次豆類、每天吃一點堅果、減少攝取肉類，並盡可能選擇有機食物。

法國公共健康局（Sante publique France）提出的建議，分屬3大類行動，包括「增加」、「減少」及「偏好」。

「增加」是指多吃蔬果及豆科植物、堅果，多自炊，多運動。

「減少」意即減少食肉量，少吃太鹹和太甜，少吃火腿香腸類，少喝酒，少久坐。

「偏好」是說當有兩種產品可選擇時，寧選有機產品、非精製澱粉等。

公共健康局基於2017年法國食品、環境及職業衛生安全局（ANSES）公布的科學資料提出新建議，取代2001年的飲食建議，其中保留天天食用5份蔬果，並更鼓勵食用富含纖維的食物。

新建議包括每週至少兩次食用豆類；每天吃一份全穀類澱粉；每天吃一小把無鹽堅果以獲取Omega-3脂肪酸；食肉量限制在每週500公克；食用火腿香腸量不超過每週150公克；每天吃兩份乳製品；每週吃兩次魚類，其中一次要是富含魚油的品種，並盡量吃不同種類的魚，以降低攝入污染物的風險。

其他建議還包括選用當季蔬果、在地食材，盡可能吃有機食物。在體能方面，公共健康局建議每天運動30分鐘、每週2個半小時，減少久坐，每坐兩小時就應起身走動一下。（編輯：郭中翰）1080123