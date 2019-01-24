油價下週估連4漲 98無鉛衝破30元大關

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）油價預估連4漲，受到國際油價走揚影響，預估下週汽柴油價格將調漲4角，其中，98無鉛汽油每公升為30.3元，衝破30元大關。

實際調整金額依中油27日中午12時公布為準。

依浮動油價調整機制，預估下週汽、柴油零售價格每公升約調漲0.4元

如依預估，下週油價分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.6元。

油價恐將連4漲，大傷開車族荷包，油價若下週再調漲，自今年以來汽油價格已漲了2.3元。以此計算，相較於年初，開車族加滿50公升油箱，就得多花115元，相當於一個便當加上一杯美式咖啡的價錢。

受到市場預期美中貿易戰有望和解、沙俄2國落實減產協議等因素影響，本週國際油價上揚。

累算至1月23日的7D3B週均價為61.48美元，較上週59.79上漲1.69美元；新台幣兌美元匯率30.880元，較上週30.839貶值0.041元。（編輯：林興盟）1080124