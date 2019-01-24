3款免疫癌藥將納健保 8種癌患最快6月用得到

健保署24日開會決議將3款免疫療法藥物納入健保，將耗資新台幣8億元，醫審及藥材組組長戴雪詠表示，3款藥物可治療8種癌症，預計能治療800名無藥可醫的癌症患者，最快6月底上路。中央社記者張茗喧攝 108年1月24日

（中央社記者張茗喧台北24日電）癌症患者福音，健保署今天開會達成共識，將3款免疫療法藥物納入健保，可治療8種癌症，將耗資新台幣8億元，預計可治療800名無藥可醫的癌症患者，最快6月底上路。

衛生福利部中央健康保險署今天上午召開藥物共擬會議，決議通過將3款癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）納入健保給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠告訴中央社記者，根據食藥署核准的適應症，這3款免疫療法藥物一共可治療8種癌別，包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型合杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌與胃癌。

戴雪詠說，免疫療法藥物今年共編列約8億元預算，在經費有限的狀況下，不可能給付所有的癌症患者，因此僅限於已無其他藥物可使用的患者，並且透過生物檢測確認病人對免疫療法藥物有較好反應者，將於2月共擬會議確認。

她表示，除了確認給付規定外，健保署也將進一步和藥廠協商藥品給付價格，雙方達成共識後，才會正式納入健保給付，最快6月底以前將開放病人使用，以治療800名患者為目標。

戴雪詠強調，免疫療法藥物並非萬靈丹，並不是對每個癌症患者有效，使用後也有可能產生嚴重副作用，在某些癌症的治療效果上，也不會比現有健保給付的標靶藥物效果來得好。

以最早用於治療黑色素瘤的免疫療法藥物為例，約有2成患者有較好治療效果。

健保署去年通過可治療黑色素瘤的一種免疫療法藥物納入健保給付，目前仍與廠商議價仍在進行中。（編輯：吳協昌）1080124