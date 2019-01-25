傳臉書社團修改規則 官方：接受邀請才算成員

（中央社記者吳家豪台北25日電）Facebook（臉書）最近傳出將自動刪除互動較少的社團成員，Facebook今天表示，被邀請加入社團的用戶除非接受邀請，否則不會被顯示為該社團的成員。

聯合新聞網報導，近期各種不同的Facebook社團管理員陸續要求成員留言或按讚簽到，以避免被新版Facebook踢出社團，失去成員資格。

對此，Facebook發布聲明表示，當加入Facebook社團時，Facebook希望確保他們加入一個與他們有關連且有意義的社群。

Facebook指出，現在任何人被管理員或成員邀請進入社團並獲得批准時，他們將能預先瀏覽社團，並可選擇接受或拒絕邀請。除非他們接受邀請，否則他們將不會被顯示為該社團的成員。

香港生活資訊科技網站unwire.hk指出，Facebook開始把被邀請加入社團、但未到訪的用戶列入「已邀請」名單，且不會再把「已邀請」類別的用戶計入社團成員總人數，導致社團總人數呈現下滑，因此各社團管理員才急著呼籲成員簽到。

unwire.hk向香港Facebook查證的結果指出，Facebook沒有新功能或新規則去自動刪除社團成員，各大社團的呼籲均有誤導成分。（編輯：鄭雪文）1080125