這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
噶瑪蘭族香蕉絲編織傳承者 94歲潘烏吉過世
文化

噶瑪蘭族香蕉絲編織傳承者 94歲潘烏吉過世

一個國家，兩個總統 委內瑞拉又怎麼了？

一個國家，兩個總統 委內瑞拉又怎麼了？

非洲豬瘟病毒入境管道多元 快遞肉品驗出首例
生活

非洲豬瘟病毒入境管道多元 快遞肉品驗出首例

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場
社會

比特犬咬死流浪狗引公憤 目擊者還原現場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

傳臉書社團修改規則 官方：接受邀請才算成員

最新更新：2019/01/25 09:55

（中央社記者吳家豪台北25日電）Facebook（臉書）最近傳出將自動刪除互動較少的社團成員，Facebook今天表示，被邀請加入社團的用戶除非接受邀請，否則不會被顯示為該社團的成員。

聯合新聞網報導，近期各種不同的Facebook社團管理員陸續要求成員留言或按讚簽到，以避免被新版Facebook踢出社團，失去成員資格。

對此，Facebook發布聲明表示，當加入Facebook社團時，Facebook希望確保他們加入一個與他們有關連且有意義的社群。

Facebook指出，現在任何人被管理員或成員邀請進入社團並獲得批准時，他們將能預先瀏覽社團，並可選擇接受或拒絕邀請。除非他們接受邀請，否則他們將不會被顯示為該社團的成員。

香港生活資訊科技網站unwire.hk指出，Facebook開始把被邀請加入社團、但未到訪的用戶列入「已邀請」名單，且不會再把「已邀請」類別的用戶計入社團成員總人數，導致社團總人數呈現下滑，因此各社團管理員才急著呼籲成員簽到。

unwire.hk向香港Facebook查證的結果指出，Facebook沒有新功能或新規則去自動刪除社團成員，各大社團的呼籲均有誤導成分。（編輯：鄭雪文）1080125

地機族