肺炎居老人致死率首位 打疫苗降5成感染風險

醫師表示，肺炎是老人家常見感染症中，致死率最高的疾病，接種疫苗可望降低5成至8成感染風險。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北26日電）衛生福利部疾病管制署規劃明年開放65至74歲老人接種公費肺炎鏈球菌疫苗。醫師表示，肺炎是老人家常見感染症中，致死率最高的疾病，接種疫苗可望降低5成至8成感染風險。

衛福部疾管署今天宣布，明年預計將編列新台幣3.7億元，提供65歲至74歲老人家接種公費肺炎鏈球菌疫苗，每5年可接種一次，有待行政院最後拍板，可替民眾省下約新台幣1000元費用，全台178萬名老人家可望受惠。

長庚醫院一般內科暨高齡醫學科主任陳英仁今天受訪表示，肺炎在所有老人家常見感染症當中，致死率高居首位，感染肺炎的重要關鍵就在於「肺炎鏈球菌」。

陳英仁解釋，肺炎鏈球菌是一種存在於口腔中的細菌，透過直接接觸到帶菌的口鼻分泌物傳染，健康成人抵抗力較強，感染風險較低，但老人家體弱多病，很容易因嗆咳使肺炎鏈球菌進入肺部，導致嚴重感染症狀。

台灣許多民眾常認為咳嗽不好，經常一咳嗽就急著止咳，但陳英仁認為是錯誤觀念。他表示，咳嗽是一種反射作用，有助排出痰液或不好的東西，一味地止咳可能反讓細菌有可乘之機進入體內，不應過度止咳。

陳英仁指一旦肺炎鏈球菌進入肺部，身體免疫系統會啟動防禦機制，派出白血球清除外來敵人，因此患者會出現發燒、痰多、疲勞倦怠、食慾不振等症狀，可能合併呼吸衰竭、心肌梗塞、腸胃道出血、中風等症狀。

若身體無法抵禦外敵，很可能會導致死亡，但即便老人家體內的抵抗力能順利殺死細菌，病個3、5天仍會加速身體衰弱，恐怕得花更長的時間才能恢復原有的身體狀態。

馬偕醫院感染科主任劉昌邦指出，肺炎鏈球菌疫苗分為13價與23價兩種，13價可以提供較長遠的保護力，疾管署計畫使用的23價保護力效期相對較短，但根據疾管署規劃每5年接種一次，應該沒有問題，可望降低5成至8成感染風險以及併發症風險。

陳英仁表示，65歲以上的高齡族群或是有多重疾病、罕見疾病、癌症、身障的民眾，都是肺炎的危險族群，建議按時接種肺炎鏈球菌疫苗，同時適當運動、維持身體健康。（編輯：翁翠萍）1080126