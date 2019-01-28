工研院桶柑義賣 企業認購1.8萬台斤

（中央社記者張建中新竹28日電）工研院桶柑義賣活動邁入第8年，今年共有中強光電、朋程等8家企業及中華民國科技管理學會參與，認購數量近1.8萬台斤。

工研院社會公益委員會主任委員林宗葆表示，工研院連續8年協助新竹在地小農行銷吉園圃桶柑，並邀請友好企業夥伴共襄盛舉，支持社福團體，在年節送禮的同時也關懷社會公益。

工研院今年的桶柑義賣活動獲得大力卜、帆宣、中國砂輪、中強光電、朋程、柒賢國際、日堡、高興國際建設、中華民國科技管理學會及工研院院友會支持，認購近1.8萬台斤桶柑，義賣差價所得全數捐贈愛恆啟能等新竹在地社福機構。

除桶柑義賣活動外，工研院也利用科技協助農民，林宗葆指出，工研院自主開發電信操控無人機隊方案，搭配國產無人機，具有巡視果園功能，將有助提高巡守的效率與安全。

工研院資訊與通訊研究所副所長鄭聖慶說，電信操控無人機隊方案突破現行無人機須由目視操控的限制，而是透過開啟無線網路(WiFi)與4G雙鏈路通訊，遠端操控無人機。

除影像直播延遲低於1秒，無人機還兼具大範圍瀏覽及細部聚焦功能，並能自動返回基地站充電，還可同時管理多架無人機聯合作業；除農業外，鄭聖慶表示，這方案還可用於警用維安、緊急救災及國土保護監控。（編輯：張均懋）1080128