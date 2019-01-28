這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
中國官媒批宮鬥劇5大罪狀 延禧攻略如懿傳停播
娛樂

中國官媒批宮鬥劇5大罪狀 延禧攻略如懿傳停播

經歷手術低潮 喬科維奇澳網7度封王：難以言語形容
運動

經歷手術低潮 喬科維奇澳網7度封王：難以言語形容

永福樓40年江浙菜老店 不堪高租金2月24日歇業
生活

永福樓40年江浙菜老店 不堪高租金2月24日歇業

隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休
生活

隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

工研院桶柑義賣 企業認購1.8萬台斤

最新更新：2019/01/28 16:21

（中央社記者張建中新竹28日電）工研院桶柑義賣活動邁入第8年，今年共有中強光電、朋程等8家企業及中華民國科技管理學會參與，認購數量近1.8萬台斤。

工研院社會公益委員會主任委員林宗葆表示，工研院連續8年協助新竹在地小農行銷吉園圃桶柑，並邀請友好企業夥伴共襄盛舉，支持社福團體，在年節送禮的同時也關懷社會公益。

工研院今年的桶柑義賣活動獲得大力卜、帆宣、中國砂輪、中強光電、朋程、柒賢國際、日堡、高興國際建設、中華民國科技管理學會及工研院院友會支持，認購近1.8萬台斤桶柑，義賣差價所得全數捐贈愛恆啟能等新竹在地社福機構。

除桶柑義賣活動外，工研院也利用科技協助農民，林宗葆指出，工研院自主開發電信操控無人機隊方案，搭配國產無人機，具有巡視果園功能，將有助提高巡守的效率與安全。

工研院資訊與通訊研究所副所長鄭聖慶說，電信操控無人機隊方案突破現行無人機須由目視操控的限制，而是透過開啟無線網路(WiFi)與4G雙鏈路通訊，遠端操控無人機。

除影像直播延遲低於1秒，無人機還兼具大範圍瀏覽及細部聚焦功能，並能自動返回基地站充電，還可同時管理多架無人機聯合作業；除農業外，鄭聖慶表示，這方案還可用於警用維安、緊急救災及國土保護監控。（編輯：張均懋）1080128

地機族