夫把麻疹傳給妻 6例個案都與東南亞有關

衛福部疾管署28日提醒，麻疹傳染性極強，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可在出發前帶幼兒自費接種疫苗，出遊期間也應做好防護措施。（衛福部疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年1月28日

（中央社記者陳偉婷台北28日電）疾管署今天公布，北部一名30餘歲女性遭配偶傳染麻疹，為今年首次本土病例，也是首起家庭群聚案。副署長羅一鈞說，目前國內累計6例麻疹個案，都與東南亞有關。

衛生福利部疾病管制署下午公布國內新增一例麻疹本土病例，是北部30餘歲女性，為1月16日公布越南境外移入病例者的太太。

這名女性在1月21日因出現發燒症狀就醫，23日額頭、胸前出現紅疹後，由衛生局所協助安排動線再次就醫並採檢通報，現居家中隔離。個案於可傳染期間除就醫外，無公共場所活動史，衛生單位已掌握接觸者共109人。

羅一鈞受訪時表示，這名女性個案是今年首起本土病例，也是首起家庭群聚案。目前國內累計6例麻疹病例，其中5例為境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例，6例都與東南亞有關。

越南自2018年12月疫情上升，去年累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內及胡志明市等大城市，以及北部山區省份。台灣鄰近國家中，中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度持續有病例發生。

羅一鈞說，東南亞麻疹疫情相當嚴峻，若民眾春節有打算到東南亞旅遊，且又是1981年後出生的人，應評估施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

麻疹傳染性極強，疾管署提醒，避免帶未滿一歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿一歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種一劑疫苗。

若民眾自流行地區返國後，有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史。（編輯：黃世雅）1080128