健康存摺APP再升級 3月起放寬親屬查詢

健保署「健康存摺」APP功能再升級，未來不但能查詢就醫、用藥、檢驗檢查結果等資訊，3月起也將開放查詢父母、兒女的疫苗接種及用藥狀況，掌握家人健康。中央社記者張茗喧攝 108年1月29日

（中央社記者張茗喧台北29日電）健保署「健康存摺」APP功能再升級，未來不只能查詢就醫、用藥、檢驗檢查結果等資訊，今年3月起也將開放查詢父母、兒女的疫苗接種及用藥狀況，掌握全家人健康。

衛生福利部中央健康保險署近年推動將健保理念納入國小國語教材，日前宣布將推廣健保的課文編入翰林版國小國語課本。健保署長李伯璋今天再召開記者會，宣布和南一書局合作，將「健康存摺」概念納入國小5年級學童的國語課本教材。

李伯璋表示，截至去年底，健康存摺登錄人數已突破103萬人，去年12月起也開放民眾自行上網登錄自費健康檢查結果，醫院經患者同意也可代為上傳，有助民眾掌握自身的身體狀況。

此外，今年3月起也將進一步開放查詢父母、兒女的就醫資料。醫管組技士陳逸嫻指出，父母對於20歲以下青少年有保護教養責任，未來子女依附加保的家長可直接看到兒女疫苗接種、就醫等資料，不需經過申請。

至於年邁父母方面，由於均是年過20歲的成年人，必須到健保署官網線上申請授權，或是寫書面同意書到健保地區業務組臨櫃辦理授權同意後，才可查詢相關就醫、用藥等狀況。（編輯：張芷瑄）1080129