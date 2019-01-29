日本岐阜縣爆第7例豬瘟 自衛隊撲殺

日本岐阜縣傳出第7例豬瘟，岐阜縣已提出陸上自衛隊撲殺1800頭豬隻的要求。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本岐阜縣今天宣布，各務原市一處養豬場爆發豬瘟疫情，這是岐阜縣養豬設施傳出的第7例豬瘟，岐阜縣已提出陸上自衛隊撲殺1800頭豬隻的要求。

日本每日新聞報導，岐阜縣官方指出，昨天已確認各務原市鵜沼羽場町養豬場多頭豬隻出現高燒等症狀。岐阜縣中央家畜保健衛生所人員進入養豬場檢查，檢驗死亡豬隻基因，今天上午確認感染豬瘟（Hog Cholera），又名古典型豬瘟（Classical Swine Fever），屬高度傳染的病毒疾病。

岐阜縣提出陸上自衛隊第10師團撲殺作業要求，以飼育中及出貨的豬隻約1800頭為目標。

爆發疫情的養豬場共飼育1662頭，包括繁殖豬127頭與幼豬1535頭。昨天出貨至岐阜市肉食處理場的17頭與其他養殖場的132頭，共149頭也被列入撲殺範圍。

這是岐阜縣2度申請自衛隊撲殺豬隻，避免豬瘟疫情擴大。

岐阜市養豬場去年9月傳出豬瘟，是日本境內時隔26年的首次。到去年12月，岐阜市畜產中心公園、岐阜縣畜產研究所、養豬場等陸續發生6例疫情，野生山豬也傳出感染。

截至28日，岐阜縣已有108頭豬隻確認感染豬瘟病毒，愛知縣犬山市也有案例。（編輯：廖漢原）1080129