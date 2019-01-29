春節買年菜 內政部籲支持本土小農

（中央社記者王承中台北29日電）內政部表示，每年都會辦理「優良農特產品展售會」，邀集全台小農、合作社參展，歡迎民眾春節期間，向在地各合作社場購買年菜，實踐綠色消費，支持本土小農。

內政部今天表示，「合作社」是一個透過與本土產業互惠共享，謀求共同經濟利益與生活改善的在地組織，目前我國已經有4000多個合作社（場），範圍涵蓋各個領域。

為扶植本土的合作社場，內政部指出，每年都會辦理「優良農特產品展售會」，邀集全台小農、合作社共同參展，讓民眾有機會可以直接購買安心、安全的食材。

內政部表示，主婦聯盟生活消費合作社前總經理許秀嬌日前指出，透過合作社的經營，可以讓農友和生產者直接提供安全健康的產品給社員，社員也透過消費的方式照顧到農友的生活，大大地拉近了都市人與在地文化的距離。

內政部指出，主婦聯盟也屬合作社的一員，主婦聯盟以環保為宗旨，長期關心資源再生的問題，且在保護環境的過程中，提供奇夢子（精障朋友）工作的機會，落實合作社結合眾人力量、合作的精神。

另外，內政部也指出，由社區媽媽參與的「智立勞動合作社」，多年來不僅將廢油回收再利用，也提供奇夢子工作機會，將廢油製作成環保家事皂，使奇夢子得以重回到社會，也守護了台灣這片美麗的土地。

內政部表示，希望藉由輔導合作社成立，讓具共同理念的眾人，在各領域能實踐關心自己、關心他人、關心環境的精神，同時也提供民眾更多安心、安全的商品可以選擇。民眾如想進一步認識合作社，可上內政部合作事業入口網（ https://coop.moi.gov.tw/cphp/ ）瀏覽查詢。（編輯：鄭雪文）1080129