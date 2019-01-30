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統一發票11-12月千萬獎14張 有人花27元中千萬

最新更新：2019/01/30 17:46
統一發票107年11-12月千萬元特別獎中獎號碼為88515559。（中央社製圖）
統一發票107年11-12月千萬元特別獎中獎號碼為88515559。（中央社製圖）

（中央社記者邱柏勝台北30日電）財政部今天公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎發票共開出14張，有個幸運兒在新竹市東區千甲路的統一超商花新台幣27元買乳品，就成了千萬富翁。

另外，200萬元特獎共開出11張，消費金額最低是在是在台中市豐原區忠孝街的全聯福利中心花26元買食品與聯合報；消費金額最高的，是在新北市新莊區中港路的「艾佳食品烘培材料」，花248元購買烘培材料，也就是說，11張中了200萬元特獎的發票，消費金額都在250元以下。

財政部30日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，11張中了200萬元特獎的發票，消費金額都在250元以下。（財政部提供）
財政部30日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，11張中了200萬元特獎的發票，消費金額都在250元以下。（財政部提供）

財政部表示，本期統一發票中獎發票於2月6日起可兌領，領獎期限至5月6日止。消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，中獎後也會主動通知中獎人；若有歸戶，獎金更會在開放兌領獎當天，就直接匯入指定帳戶，不必費時對獎，也不怕錯失領獎期限。

此外，財政部自今年1月1日起推動統一發票兌獎多元服務措施，除新增網路APP兌獎服務外，也擴大實體兌領獎據點，民眾可赴第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部、信用合作社、四大超商、全聯、美廉社等1萬3000多處兌獎據點兌獎。

財政部表示，民眾下載APP並將載具歸戶，消費時透過載具索取雲端發票，發票就會自動存入APP的「發票存摺」中，何時、何地消費，花了多少錢，全都一目了然。發票若中獎，系統也會主動通知，民眾可節省對獎時間。（編輯：張均懋）1080130

財政部30日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬獎共開出14張。（財政部提供）
財政部30日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬獎共開出14張。（財政部提供）
財政部30日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬獎共開出14張。（財政部提供）
財政部30日公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬獎共開出14張。（財政部提供）
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