雲林高麗菜搶灘星國超市 大獲好評供不應求

雲林翠綠甜心高麗菜即將在春節後運抵新加坡超市開賣，預計會在本地市場造不小的銷售熱潮。（新加坡台貿中心提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年1月31日

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）外貿協會引進第1批雲林初秋高麗菜在星國創銷售佳績後，第2批共2700顆翠綠甜心高麗菜預計春節後開賣，新加坡台貿中心指出，台灣高麗菜口感香脆，星國超市供不應求。

新加坡台貿中心協助販售的第1批高麗菜，在全島擁有43家分店的HAOmart超市開賣，並舉辦試吃會。

新加坡台貿中心主任張碧容受訪表示，新加坡超市雖也販賣不同國家進口的高麗菜，但雲林高麗菜相當優質，禁得起考驗，1月中旬甫在超市販賣，消費者反應熱烈。

她指出，第2批同樣產自雲林的翠綠甜心高麗菜，即將在春節後運抵新加坡超市開賣，預計會在本地市場造成不小銷售熱潮。

外貿協會配合農委會政策，協助農產品外銷，去年底加強推銷盛產高麗菜，至今收到來自香港、新加坡等地訂單已達25個貨櫃。（編輯：施燕飛）1080131