日本流感疫情嚴重 帶動加濕器銷量

（中央社東京31日綜合外電報導）日本本季流行性感冒疫情嚴重，位於愛知縣的名古屋監獄，至今已有300人感染流感。這一波流感疫情快速蔓延可能跟部分地區天氣乾燥有關，也讓加濕器銷量隨之成長。

日本讀賣新聞日前報導，根據厚生勞動省25日公布本月14日到20日單週流感疫情報告，已有約213萬人感染流感，本季累積流感患約541萬人，已逾上一季整體約1458萬人的1/3。

日本放送協會（NHK）報導，位於愛知縣的名古屋監獄，過去一個月來共有205名受刑人與95名職員感染流感；205名受刑人約占全數受刑人12%，95名職員則占全體職員約21%。

目前名古屋監獄還有約100人正感染流感，但沒有重症患者。

愛知縣目前是日本流感疫情最嚴重的區域，縣府除了發出流感警報，也呼籲民眾徹底做好預防工作。

日本朝日新聞日前報導，這波流感疫情會這麼嚴重，可能跟多數地區天氣持續乾燥有關，也帶動加濕器的銷量。

以東京都為例，元旦到昨天為止的本月降雨量僅0.5毫米，比起往年的52.3毫米少非常多；從去年12月24日到今年1月11日，更有連續19天滴雨未下。

室內濕度如果可以保持在50%到60%左右，就有預防流感的可能，所以流感肆虐讓加濕器銷量成長不少；加上接下來又將進入花粉季，3C賣場業者說，預料今年的花粉量會多於往年，加濕室內空氣有助減少花粉飛散。

根據業者統計，本月加濕器的銷量約較去年成長3到4成，特別是中等價格且加濕速度快的機種很受民眾歡迎。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080131