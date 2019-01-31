綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳

（中央社記者邱柏勝台北31日電）台大醫師施景中以自身名義，將已故女童綺綺畫作向LINE申請貼圖上架販售，收入達500萬元，原可能要繳巨額稅款，但國稅局以綺綺的遺產解釋，因此免稅，讓民眾愛心不打折。

外界常批評國稅局「苛稅」，稅官不近人情，但事實並非如此。台大醫院婦產部主治醫師施景中日前在個人臉書上，分享他的病患、已故女童綺綺的生命故事。綺綺先天心臟缺損，生下來後歷經4次心臟修復手術，雖然身體承受痛苦，但她的畫作卻一如其個性，充滿開朗活潑的氣息。

然而，綺綺10歲時接受最後一次手術，手術雖成功，但心臟跳動不佳，最後仍無法活下來。綺綺父母悲慟萬分，卻也希望能完成女兒的心願，就是將畫作集結起來，在LINE貼圖上架。原本要透過兒童心臟病基金會的名義申請上架，但基金會以過去無此案例，難以照辦，因此施景中決定以個人名義當代理人，向LINE申請貼圖上架，販售所得將捐給兒童心臟病基金會。

施景中說，他原本以為，貼圖收入能有1、2萬元就不錯了，沒想到在各界愛心推波助瀾下，貼圖收入竟然接近新台幣500萬元，而這些收入若都算是施景中的所得，施景中可能要繳高達200萬元的稅款。

因此，施景中找上弟弟、勤業眾信聯合會計師事務所會計師施景彬，尋求解決方案。施景彬接受中央社記者訪問時表示，這個案子並不複雜，因為資金從未流入施景中的帳戶，而是直接匯到基金會，因此他在稅務方面有給基金會與施景中一些建議，後來與國稅局溝通，也獲得正面回應。

施景中表示，這筆500萬元的貼圖收入，國稅局以綺綺的遺產來解釋，因此不用負擔額外的稅，不僅讓民眾愛心不打折，也讓他或基金會免除可能的巨額稅負。

對此，台北國稅局接受中央社記者訪問時表示，綺綺的著作屬無形資產，且依遺贈稅法規定，被繼承人自己創作的著作權、發明專利權等，不計入遺產總額，免徵遺產稅，這部分已經確定。但LINE將貼圖收入匯入兒童心臟病基金會，兒童心臟病基金會仍應依規定辦理結算申報。（編輯：林孟汝）1070131