知道要防非洲豬瘟了 中國禁止蒙古豬肉入境

（中央社台北31日電）中國海關總署與農業農村部聯合發布公告，今天起禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及相關產品，也禁止收寄及旅客攜帶蒙古國的豬肉製品，理由是蒙古國有4個省分出現非洲豬瘟疫情。

中新網報導，蒙古國官方15日向世界動物衛生組織（OIE）緊急通報，指國內布爾干（Bulgan）等4省近來發生非洲豬瘟疫情。

根據這項公告，中國官方今天起禁止直接或間接從蒙古國輸入豬、野豬及其產品。並禁止寄遞或旅客攜帶來自蒙古國的豬、野豬及其產品入境。一經發現，一律退回或銷毀處理。

同時，入境船舶、航空器、公路車輛和鐵路列車等運輸工具上，如發現有來自蒙古國的豬、野豬及其產品，一律作封存處理，且在中國境內停留或者運行期間，未經海關許可不得啟封動用。廢棄物及餿水一律在海關監督下進行無害化處理，不得擅自拋棄。

公告提到，為保護中國畜牧業安全，防止疫情傳入，根據中國「海關法」、「進出境動植物檢疫法」等有關法律、法規，由中國海關總署與農業農村部聯合發布這一公告。

根據報導，到目前為止，中國尚未與蒙古國簽署豬、野豬及相關產品准入協議。（編輯：邱國強/張淑伶）1080131