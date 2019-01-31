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泰國防非洲豬瘟 中國提醒國民別帶豬肉製品前往

最新更新：2019/01/31 22:22

（中央社台北31日電）中共官媒新華社報導，中國駐泰國大使館今天提醒中國公民遵守泰方規定，切勿攜帶肉製品入境泰國。相形之下，台灣為嚴防非洲豬瘟祭出高額罰款的措施，卻未受陸媒同樣顯著報導。

中國駐泰國大使館31日在官網公告，指泰國政府日前宣布，為控制非洲豬瘟疫情傳播，禁止攜帶生肉及香腸、火腿、培根等肉製品入境泰國，違者最高可判處20萬泰銖（約新台幣19萬5200元）罰款或兩年監禁，或兩者並罰。

中國駐泰國大使館提醒到泰國的中國公民遵守上述規定，切勿攜帶肉製品入境，確保旅行順利。

新京報也報導，近日網路上流傳一張泰國禁止攜帶豬肉製品入境的圖片，在印刷著「禁止非洲豬瘟（ASF）傳染進入泰國」的豬畫像下，有中英泰三國文字顯示上述罰則。

報導說，為防範非洲豬瘟病毒進入泰國，泰國農業及合作社部畜牧廳早在2018年9月8日就發布禁止從中國進口活豬及任何豬肉製品的公告，其中要求泰國各大機場加強對遊客行李的清查，堵截所有來自中國的豬肉製品。

報導並指出，每年春節期間是各國遊客赴泰國旅遊的高峰期，其中以中國遊客為最多，預計今年春節期間赴泰中國遊客將達到33萬人，年增4%。

不過，相較於中國大使館和官媒警示國民不要帶肉製品進入泰國，目前為止，中國官方及主要媒體在報導陸客因攜帶肉製品在台灣遭罰一事上，相對不夠重視。

根據規定，違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品進入台灣，重罰新台幣20萬元；25日起，外籍旅客若未繳清罰鍰將被拒絕入境。（編輯：張淑伶/邱國強）1080131

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