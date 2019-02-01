Siri很應景 替你拜年還能說吉祥話

（中央社記者吳家豪台北1日電）農曆春節即將來臨，蘋果公司（Apple）官方整理春節期間使用語音助理Siri的小撇步，不但會講豬年吉祥話、快速發送拜年訊息，還可以讓Siri嘗試背唐詩、提醒停車位置。

根據Apple今天發布的官方資料，只要問Siri「還有多少天到春節」，Siri就會提醒用戶時間；用戶還可以告訴Siri傳訊息給某人說春節快樂，讓Siri幫忙快速發送拜年訊息，不必自己動手打字。

如果想考考Siri的拜年詞庫，可以對Siri講「說吉祥話」、「說豬年吉祥話」，或讓Siri「背唐詩」、問Siri「怎麼回答親戚的問題」，可能會有意想不到的收穫。

Apple表示，Siri也是過年購物的好幫手，不怕忘記車子停在商場哪個位置。當用戶的手機斷開藍牙連接時，Apple地圖會自動標記相應位置，只要在進入商場前告訴Siri「提醒我停車的位置」，或是詢問Siri「我的車停在哪」即可。

此外，Apple指出，春節期間出遊如果想查詢航班、天氣、當地美食、當地交通或是景點附近的停車場，也可以讓Siri幫忙。例如對Siri說「我的航班」、「我想吃日本料理」、「台南明天的天氣如何」，Siri就會快速找出詳細資料。（編輯：鄭雪文）1080201