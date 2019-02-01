男童腳掌卡遊樂器材斷趾 送醫成功接回

一名13歲男童1月31日在苗栗縣頭份尚順育樂世界體驗4D遊樂器材時，左腳掌不慎捲入機器和月台間縫隙，消防隊員獲報到場協助男童脫困送醫，但醫院評估男童左腳掌傷勢嚴重，恐需截肢。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年1月31日

（中央社記者蘇木春台中1日電）李姓男童昨天在苗栗縣一家育樂世界玩4D遊戲器材時，左腳遭機器捲入，腳趾及足背血肉模糊，經送醫轉院救治後，左腳掌與腳趾成功接回，暫免於截肢，但仍面臨感染、癒合等難關。

台中市13歲李姓男童，昨天與家人前往苗栗頭份尚順育樂世界室內遊樂場遊玩，搭乘4D遊戲器材「海洋奇觀」車輛，當遊戲結束、車輛返回月台時，疑似左腳伸出車體，導致被捲入機器和月台間縫隙。

苗栗縣消防局獲報前往搶救，協助男童脫困後送醫，但左腳第2至5趾及左足背斷肢，血肉模糊，醫院評估左腳掌恐需截肢，經初步清理傷口，昨天晚間轉往台中沙鹿童綜合醫院治療。

童綜合醫院副院長吳肇鑫今天受訪表示，男童到院後，由整形外科醫師游建智與顯微手術團隊，進行傷口清理和顯微接合手術，雖患者腳掌傷口血肉模糊、殘破不堪，綜合考量他未來的傷口復原與行動能力，逐一接合腳趾的血管、神經、肌肉與骨頭等組織。

吳肇鑫說，經過12小時馬拉松式的手術，終於在今天清晨7時多完成手術，男童的腳掌與腳趾都已成功接回，血液循環初步已經看到恢復現象，傷口在適當的疼痛控制下，也沒有太大不適感。

游建智表示，男童的腳掌組織破壞相當嚴重，目前雖然在顯微手術團隊努力下接合成功，但仍面對大片傷口造成潛在的感染風險、血液循環障礙與傷口癒合等難關，不過有機會在第一階段免除立即截肢的痛苦。

他說明，後續治療包括抗生素、血液循環改善製劑與高壓氧，期盼男童可以早日康復。（編輯：黃世雅）1080201