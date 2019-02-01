越南麻疹疫情飆 台男境外工作染病

（中央社記者陳偉婷台北1日電）疾管署今天公布，國內新增2例麻疹個案，一名為北部30餘歲男性，曾到越南工作，為境外移入個案；另一名為中部女性，近期無國內外旅遊史，感染源還待釐清。

衛生福利部疾病管制署公布2例麻疹確定病例，其中北部30多歲男性，去年12月中旬到越南平陽省工作，今年1月23日發病、26日出疹，並曾於當地醫院就醫，29日入境返國後因腹瀉症狀就醫，經通報檢驗確診為境外移入病例。

另一名為中部50多歲女性，近期無國內外旅遊史，今年1月12日發病、21日出疹，於第4次就醫時通報並檢驗確診，病毒基因型為D8，與今年越南境外移入病例相同，但感染源還待釐清；目前2名個案均已出院並解除隔離。

疾管署副署長羅一鈞表示，已掌握北部個案接觸者共23人，包括10名外籍人士，另還有他1月29日搭機返國時B7030機組人員共13人，已要求立榮航空公司進行人員自主健康管理18天至2月16日。

中部個案的接觸者則共計80人，在可傳染期的1月20日及23日晚間6時至6時30分曾到台中市東勢區三民街和第七橫街交叉路口的黃昏市場。

羅一鈞說，由於2名個案可傳染期間曾有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於上述時段出入相關場所民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請戴口罩儘速就醫。

今年截至目前累計8例麻疹確定病例，6例境外移入（感染國家為菲律賓3例及越南3例）、2例國內感染。

越南麻疹疫情不容輕忽，羅一鈞說，越南自去年12月疫情上升，累計病例數為前年10倍以上，病例主要發生於河內及胡志明市等大城市，以及北部山區省份；胡志明市今年第3週已累計2000例通報，河內市今年截至1月29日累計64例。台灣鄰近國家中，中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度持續有麻疹病例發生。

羅一鈞說，目前為麻疹好發季節，且近期國際間持續有麻疹疫情傳出，民眾應按時帶家中幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。一般民眾如計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。（編輯：張芷瑄）1080201