貼圖遭侵權爭議 LINE創作者：平台信任度很重要

（中央社記者吳家豪台北1日電）通訊軟體Jello Chat近日捲入貼圖侵權爭議，遭盜用的LINE貼圖創作者今天表示，平台的信任度及尊重創作者，是最重要的事，創作者也該保留手稿等創作軌跡來保障自己的權益。

已推出35組LINE貼圖的創作者黑眼包今天接受中央社訪問表示，自己有5組以上的貼圖被Jello盜用，以「金桃Baby」、「黑桃A喜」角色為主，被盜用的貼圖連說明文字都完全沒改，但作者卻不是她，讓她覺得很「莫名其妙」。

黑眼包指出，Jello平台的貼圖採取快速審核、檢舉下架方式，就像要大眾幫忙檢查哪些上傳作品被盜用或侵權，根本不是合理的審核機制。

她認為，任何平台都應該站在創作者的角度訂出明確規則，採取比較嚴謹的方式審核作品，最重要的是平台的態度是否能讓人信任、是否尊重創作者。Jello自稱是海外公司，不認識台灣創作者，其實是不負責任的說法。

記者詢問未來是否願意授權貼圖在Jello上架，黑眼包表示，這次事件足以讓人對Jello失去信任，如果一個平台自稱相信IP（智慧財產權）價值，想用免費下載達到宣傳效果，就應該與創作者好好洽談授權合作，提供合理的授權金，民眾也需要了解貼圖授權的重要性。

黑眼包說，對於Jello侵權爭議，LINE貼圖創作者們一直都有討論，並透過LINE的力量一起想辦法。雖然Jello已經把有疑慮的貼圖下架，但是創作者仍然要設法保護自己，例如在貼圖創作過程中可以保留手稿等創作軌跡，藉此證明是自己的創作，同時也要對著作權法有基本概念，了解自保之道。

已推出23組LINE貼圖的創作者張米妮表示，當初有很多網友截圖告訴她，才發現「白爛小賀」等自己創作的貼圖被Jello盜用，第一時間很「傻眼」，也覺得很不受尊重，怎麼會未經授權就被上架貼圖。在這次事件之前，自己不知道有Jello這個平台。

張米妮說，她的作品花費很多心力，卻被人「整個拿走」，當然覺得不開心。不過她發現創作者們彼此都很團結，認為應該要一起對抗盜圖，讓這種行為受到懲罰。

張米妮認為，侵權和盜圖對創作者的傷害很大，她呼籲粉絲，如果喜歡她的作品就到合法而且有授權的平台下載，透過正常管道支持創作。

主打免費貼圖的Jello日前因未經授權就上架貼圖，創作者需自行提出佐證，若有爭議再下架貼圖，引起創作者不滿並揚言抵制。

對於合作夥伴Jello引起的貼圖侵權爭議，街口支付母公司街口網絡於1月31日發出聲明回應，已與Jello達成多項協議，包括從1月31日起接管Jello在台營運，並下架所有有疑慮的貼圖，未來仍會保持開放式分享平台模式，維持快速審核模式，但會更完善審核機制，避免再發生用戶上架侵權創作的情況。（編輯：王永志）1080201