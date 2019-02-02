網路資訊真假難辨 國發會調查：3成5民眾不查證

（中央社記者潘姿羽台北2日電）網路時代大小事情都可一指搞定，但網路帶來的龐大資訊量，常讓人難辨真假；國發會調查顯示，有34.8%的網路族對於網路訊息的真實性完全不查證，可能導致錯誤訊息廣泛傳遞。

「秀才不出門，能知天下事。」在資訊爆炸的網路時代下，這句俗諺完美呈現了如今的社會面貌，不過，資訊氾濫的同時，若無法正確辨別內容的真實性，很可能被有心人士利用當槍使。

國發會近期發布的「107年個人家戶數位機會調查報告」，調查顯示，對於網路上不確定真假的網路消息或新聞，有53%網路族選擇透過Google等網路管道查證、34.9%選擇跟周圍親友請益、9.3%會查閱書籍，但也有34.8%的人完全不查證；換言之，每3位網路族，就有1位對訊息正確與否，完全不查證。

以去年網路盛傳「條碼8開頭的就是基改食品」的訊息為例，在長輩群組廣為流傳，甜玉米、紫地瓜都中槍，文末還附註「不管多忙，請轉發給你的朋友們。」引起不少人恐慌，不少年輕人也收到來自長輩的叮嚀。

為了避免錯誤訊息誤導大眾，衛生福利部食品藥物管理署當時特別闢謠，強調目前並無條碼可辨識基改食品，根據法令規定，只要使用基改食品原料或添加物高於3%，都要標示「含基因改造」，不過，並沒有特別以條碼區分基改食品，因此「食品條碼是8開頭的就是基改食品」純屬謠言。

國發會表示，資訊超載是網路世界的重要特色，民眾可以透過網路善用資訊，但具備篩選及鑑別海量資訊的能力，將是非常重要的基礎。

進一步觀察兩性對於不確定真假的網路消息或新聞，國發會調查顯示，會查證的比率都超過6成，至於查證方式，兩性都慣用網路管道查證，不過，女性向周圍親友請益的相對次數高於男性。

從查證管道數來看，網路、書籍、請益親友等查證方式中，女性網路族平均透過1.01種管道查證，略高於男性的0.93種查證管道。

國發會「107年個人家戶數位機會調查報告」調查對象為台灣年滿12歲以上的本國籍民眾，自107年7月4日起至8月30日止，採用電腦輔助電話調查隨機訪問全國1萬3222份有效樣本，在信賴水準為95%的情況下，其抽樣誤差介於正負0.9%之間。（編輯：郭萍英）1080202