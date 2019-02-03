大樂透過年加碼 春節大紅包CP值最高投注法曝光

大樂透自2月1日至2月10日天天開獎，2月1日至2月5日也將加開9個號碼，對中其中6個號碼即可中得新台幣100萬元，加碼期間共提供360組百萬元獎項。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北3日電）台灣彩券今年針對農曆春節，在電腦型彩券加碼新台幣8億元，維持去年加碼水準，其中以360組100萬元大樂透「春節大紅包」最受矚目。

台彩今年規劃的大樂透加碼包括自2月1日至2月10日連開10期大樂透，除了固定開出一組「6個號碼+1個特別號」的頭彩保證1億元獎項外，還會加開一組9個號碼的獎號，對中其中6個號碼就能抱回100萬元。

台彩總經理蔡國基透露，想要提高「春節大紅包」的中獎率，包牌絕對是策略首選。由於大樂透共49個號碼，最簡單的7連碰就可囊括其中1/7的號碼，成本只要350元，只要中固定開出的「6+1」獎號中的3個號碼，就可中4注普獎1600元，報酬率達357%。

此外，同一注彩券也可同時對獎「春節大紅包」開出的9個獎號，且若連碰的7個號碼全部開在加碼的9個獎號內，就可一次抱走7個「春節大紅包」，最高獎金700萬元。

台彩統計，過去2年採「開10中6」的方式開出各630組、400組的春節大紅包，共有10張採包牌方式中大獎，電腦選號比率約6成，單張投注金額從最簡單的7連碰350元至16連碰40萬400元都有，最高抱走超過583萬元的獎金（因同組號碼對中需均分）。

根據台彩估算，大樂透頭彩的中獎機率是1/1398萬，若是這次9中6的玩法，中得100萬元的機率是1/16.6萬；但若選7個號碼投注，不但頭彩中獎機率馬上提高至近1/200萬，中100萬元的機率也提高至1/23782。

不過，投注站業者提醒，今年「春節大紅包」比去年的400組略減，彩迷在投注時得多加注意已開出組數。尤其是「開9中6」一天最多開出84組百萬獎項，實際有人中獎的組數約40組以上，也就是說，到了初五、初六的加碼末期，若累計開出組數逼近台彩提供的360組上限，即使對中春節大紅包，可能也拿不到100萬元，因此要投注得要趁早。（編輯：張良知）1080203