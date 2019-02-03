大樂透頭獎摃龜 除夕上看1.2億

（中央社記者吳家豪台北3日電）大樂透第108012期今天晚上再度開獎，結果頭獎摃龜了，新台幣4833萬元的彩金將滾入下一期，預估2月4日除夕當期頭獎上看1.2億元。

今晚大樂透中獎獎號為12、37、36、28、40、24，特別號06。

另外，大樂透今晚加開的春節大紅包獎號從小到大依序為02、10、29、33、36、40、42、48和49，本期共開出27組，其中24組為一注獨得，每名幸運兒可獲得100萬獎金，另有3組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站中，新竹市北區的「照達商行」在2月1日就有開出紀錄，才隔一天又開出大紅包。

雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」今天開出2注春節大紅包，均為一注獨得100萬元，是今年春節加碼期間，第一家同一天開出2注以上大紅包的投注站。

花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」在民國105年開出2.5億元的大樂透頭獎，民國103、105、106、107年都曾開出春節大紅包，今年再度入榜，累計已開出6注。

南投縣竹山鎮的「大運發商行」也是春節大紅包售出商店的榜上常客，民國105、106年都有開出紀錄，加上今天在內，累計開出4注。

從2月1日至3日為止，累計送出70組「春節大紅包」，還有290組百萬大獎待送出，2月4日開獎的大樂透仍會加開9個獎號，對中6碼就有機會抱回百萬獎金。

台彩表示，明天除夕也是春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多，想中大獎的民眾要趁早購買。（編輯：陸倩瑤）1080203