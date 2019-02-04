大樂透威力彩頭獎摃龜 獎金累計上看2億及3.3億

（中央社記者游凱翔台北4日電）大樂透、威力彩除夕夜開獎，可惜頭獎都摃龜了；台灣彩券公司表示，今晚沒開出的頭獎獎金將繼續累積，預估明天開獎的大樂透頭彩上看2億元，7日開獎的威力彩頭彩上看3.3億元。

此外，大樂透加碼的「春節大紅包」，本期共開出47組，其中38組為一注獨得，中獎人幸運抱回100萬元獎金，8組為兩注均分，每注50萬元，1組為3注均分，每注可分33萬3333元。

台彩說，開出本期春節大紅包獎項的投注站共57家；其中，雲林縣斗南鎮的「金財神商行」於2日就開出一注春節大紅包，今天晚上再次開出；位於台北市信義區的「金順發行」自106年以來，每年都有春節大紅包的開出紀錄，至今天為止，累計已開出4注。

台彩表示，大樂透今年春節加碼一共要送出360組、100萬元的春節大紅包，自2月1日起至今晚累計開出117組，尚餘243組的100萬元大紅包待送出。

台彩說，春節期間大樂透天天開獎，本期（108013）頭獎摃龜，明天繼續開，獎金累積上看2億元；而第108010期威力彩頭獎也無人中獎，獎金累積到7日（初三），上看3.3億元。（編輯：陸倩瑤）1080204