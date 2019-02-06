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研究：空氣如果夠好 中國人平均壽命可能增3年

最新更新：2019/02/06 11:16

（中央社台北6日電）美國芝加哥大學能源政策研究所指出，中國大陸的空氣品質若能改善並達到世界衛生組織（WHO）建議的標準，中國的人均預期壽命將提高2.9年。

平安健康、長命百歲是許多中國人的新年心願和對親友的祝福，中國政府則計畫在2030年將中國的人均壽命從2015年的76.3歲提高到79歲。

美國芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）主任格林斯通（Michael Greenstone）對路透社表示，中國若繼續在抗汙染方面獲得進步，將可見到人民整體健康狀況的顯著改善，包括延長壽命。

他說，中國的努力已經取得了一些成績。以天津來說，過去5年以來空氣的改善，足以讓1300萬居民的平均壽命延長1.2年。

據路透社的報導，在減少煤炭使用和管控工業排放後，中國去年的細懸浮微粒（PM2.5）平均減少至每立方公尺39微克，比2017年降低了9.3%。

不過，這項數據仍比中國自身制定的35微克標準要高，也遠高於世界衛生組織建議的10微克。

中國的健康專家將空氣和水汙染視為未來20年中國最主要的健康風險之一。中國國務院總理李克強曾表達擔憂說，在經濟持續增長的30年後，中國將因環境的破壞導致社會動盪。（編輯：周慧盈/馮昭）1080206

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