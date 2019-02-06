巴西礦壩潰決地區 可能爆發登革熱

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西克魯斯基金會今天公布研究報告表示，受布魯瑪基紐礦場水壩潰決影響地區，存在登革熱、黃熱病、血吸蟲病和鉤端螺旋體病爆發風險，高血壓和糖尿病等慢性病也可能惡化。

這項調查是根據當地衛生部門提供的資訊、公共資料系統和過去發生的其他災害，如2015年瑪麗安娜（Mariana）礦壩潰決或2008年聖卡塔里納（Santa Catarina）洪災的研究進行的。

研究作者之一、克魯斯基金會（Fiocruz）通訊和衛生科學技術資訊研究所流行病學家塞維爾（Diego Xavier）表示，災害中發生的健康問題有一個相對常見的模式，在發生氣候事件的情況下也是如此。

研究強調，布魯瑪基紐（Brumadinho）已是分別由蚊子和蝸牛傳播的黃熱病和血吸蟲病的流行地區，但礦壩的潰決導致生態系統突然變化，可能會殺死傳病媒介的天敵，創造有利條件增加蚊子和蝸牛的數量，導致疫情爆發。

同時，布魯瑪基紐地區的衛生和監測服務也受影響，因為社區衛生人員也在這場悲劇中痛失親友，影響人力資源，繼而妨礙疾病控制。

同樣的，垃圾收集、污水處理和供水等公共服務也被暫停或遭受損害，對居民健康造成影響。

塞維爾說，缺乏垃圾收集會增加齧齒類動物的數量，從而增加爆發鉤端螺旋體病的風險。

此外，巴西正值炎夏，隨著河川受污染，許多人開始把水存放在家裡，但儲存方式若不正確，可能導致登革熱爆發。

另一個風險是飲用受污染的水和食物，造成腹瀉和腸胃炎；而當泥漿乾涸時，污染物會一直留在空氣中，直到進入當地居民的呼吸系統。

塞維爾表示，已有許多人因接觸過布魯瑪基紐的泥漿而出現噁心、嘔吐和腹瀉的反應，顯示出中毒跡象。

從中長期來看，災區民眾因獲得醫療保健服務的機會受限制，糖尿病、高血壓或依賴血液透析的腎病等慢性病患者的病情可能惡化。

他說，在這場災害中失去家園或親屬者，生理和心理都會發生變化，影響身體健康；就像在聖卡塔里納洪災或日本福島核災等壓力事件發生後，中風人數增加。

此外，受害者也容易患上精神疾病，因為救援行動結束後，可能會出現酗酒、抑鬱、自殺等問題。因此，研究人員認為有必要對這一群體進行多年的監測。（編輯：郭中翰）1080206