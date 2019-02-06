菲律賓大馬尼拉地區 爆發麻疹疫情

（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）計劃到菲律賓旅遊的民眾請注意，菲律賓衛生部官員今天宣布，大馬尼拉地區和呂宋島中部已爆發麻疹疫情。

菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）在晚間新聞中說，從今年1月1日到2月2日，大馬尼拉地區疑似麻疹病例已達861例。

大馬尼拉地區是由17座城鎮組成，目前在馬尼拉市、奎松市（Quezon City）、卡羅肯市（Caloocan）、馬利吉娜市（Marikina）、巴石市（Pasig）、那佛打斯市（Navotas）、帕拉納圭市（Parañaque）、塔古市（Taguig）、巴賽城（Pasay）和馬拉邦市（Malabon）均已發現病例。

另一方面，衛生部中呂宋地區辦公室在這段期間也接獲超過400例的麻疹病例通報。

杜明戈說，衛生部長杜克（Francisco Duque III）已宣布大馬尼拉地區和中呂宋爆發麻疹疫情。

他說，近月來菲國麻疹病例數字確實偏高，這可能與2017年爆發的登革熱疫苗Dengvaxia恐慌有關，許多家長不敢讓小孩注射疫苗，政府已努力勸說中。

Dengvaxia於2015年問世，號稱是全球首支登革熱疫苗。同年12月，菲律賓成為亞洲首個批准使用的國家，但2017年爆出疫苗未臻完善的報告，菲國逾100名接受注射的兒童疑似因而死亡。（編輯：郭中翰）1080206