澎湖貝殼奇人王旭禧 200萬粒比博物館多

（中央社澎湖縣8日電）澎湖80歲的王旭禧，說是貝殼癡一點都不為過，蒐集貝殼與珊瑚礁超過一甲子，住家內滿是各式各樣，形形色色，數量超過200萬顆，比博物館還多，期盼未來有座貝殼館，作永久性典藏與展示。

走進王旭禧的家中，一定要小心翼翼，否則稍一不慎，就會碰到或擦撞到擺設的貝殼與珊瑚礁而掉下來，整幢三層樓的樓房裡，除了一個人可以走動的通道和自己的一處睡覺休息的床墊外，屋內連牆壁、廚房、客廳、房間和各樓梯間，所有可以置放的空間，都擺滿了各式各樣的貝殼與珊瑚礁，數量之多，令人難以想像，每天悠遊在貝殼世界，以貝殼等為伍，賞心悅目，堪稱是國內少見的貝殼達人。

已是高齡80歲的王旭禧，看起來身體還非常的硬朗，他說，澎湖四面環海，擁有大海得天獨厚的優勢，這是其他縣市所沒有的，因此，澎湖整體的發展，不管是現在或未來，都與海脫不了關係，可要好好的善加利用與規畫。

王旭禧說，澎湖就是四面環海，相信在每個家庭中，或多或少都有貝殼或珊瑚礁等，只是數量多寡而已，在他的日常中，一年至少有200天以上在海邊的砂砱中尋找，大半的人生都投入在蒐集澎湖海域的貝類與珊瑚礁，因此敢說，目前蒐藏的貝類等等，總數超過200萬顆或粒，數量之多，在澎湖絕對相信找不到第2位。

王旭禧一個人，每天除了睡眠的休閒時間外，大部的時間都與貝殼和珊瑚為伴，也是他目前最大的精神寄託，雖然年紀大了些，但還是一位不老童，平時外出騎著自己改裝的重型機車，從馬公至西嶼拉風，非常快意，自傲也只要花個3、40分鐘，就可到達。

王旭禧說，一家五位兄弟姐妹中，家中的事業從鐵工、黏紙、木工（造船）和養殖，自己從小有空就幫忙，童年的生活雖然甘苦，但卻是多采多姿，而對於貝殼與珊瑚的蒐藏，也是在初中時期幫忙養殖事業時，產生興趣，一頭栽入蒐集超過半世紀，還買世界原版的書籍自行研究一番。

走進王旭禧的家中，除了出入的通道外，只見滿屋，連廚房、客廳、房間和各樓梯間，都擺滿了各種大大小大不一的貝殼與珊瑚，但這滿屋滿地的貝殼或珊瑚，由於年代久遠，部份貝類在澎湖海域都已絕跡，真正的學名都不知道，但卻排列的整整齊齊，穿梭其中，要小心翼翼，否則稍一不慎，都會碰撞到貝殼或珊瑚礁等，還有一般的喜餅禮盒等盛裝，數量之多，令人看了眼花瞭亂。

王旭禧說，自己數十年來所蒐藏的貝殼與珊瑚礁，貝殼有200多種，數量初估超過200萬粒（顆），大部份都是早年在澎湖各海灘所撿拾的，其中最大的直徑約30公分，最小的貝殼卻比芝麻和米粒還小，肉眼根本看不出來，只因貝殼有尖端的部位，當時還須透過放大鏡和尖夾子來篩檢一番，單單以一個小盤子來盛裝，就有10餘萬粒的小小貝殼，令人不敢想像。

王旭禧指出，相當於在1800萬年前，菲律賓火山岩爆發產生海嘯後，澎湖群島成為最後一塊出口地，而形成一個潮間帶地形，各種大大小小的貝殼隨著溶岩堆流至澎湖，這些大小不一的貝殼等，在海廢與砂砱堆中尋找撿拾，由於大都經過火山熔岩，含有碳酸鈣等黏著在一起，必須用鹽酸來清洗和經過三次的分類，才能知道貝殼的種類，非常繁瑣。

王旭禧就以當時所撿拾的大頭螺，一顆顆都如同小孩子的拳頭般，直徑都在6、7公分以上這麼大，單單這種大螺絲貝，至少擁有60萬顆，對比現在潮間帶所撿拾的螺絲，有如小巫見大巫。

除了各式各樣的貝殼外，王旭禧還典藏有少見的「殺手貝殼」，在文獻的記載裡，只有10公分的大小，而他典藏的這顆卻足足有11公分，比文獻記載還多了1公分，另外，還有珊瑚礁是有年輪的，了解珊瑚礁的年代，其中還有如柱狀玄武岩般的「管狀珊瑚」，全台可能只有他一人持有，期盼在有生之年，澎湖能設立貝殼或珊瑚館來典藏展出，讓各界能夠有機會一睹這些已經看不到的珍貴貝殼與珊瑚。(編輯:孫承武)1080208

澎湖一位80歲的王旭禧，蒐集貝殼與珊瑚礁超過一甲子，整個住家屋內置滿各式各樣，形形色色，數量超過200萬顆，比博物館還多，期盼未來有座貝殼館的誕生，以作永久性典藏與展示。中央社 108年2月8日