政院：聰明使用行動支付 兼顧安全與便利

（中央社記者潘智義台北8日電）行動支付越來越盛行，行政院今天表示，春節連假外出消費，提醒民眾留意行動支付使用安全。不要隨意安裝非官方APP或在第3方下載。即時更新程式，以修補程式漏洞。

行政院今天發布新聞稿指出，使用行動支付要兼顧安全與便利，網路上常有免費貼圖或咖啡買一送一，這類看似優惠的訊息連結，在求證前不要隨意點選，才能避免個人損失或資料洩露。

行政院說明，去年政府推動行動支付，普及率高達50.3%，較原訂目標多出1.8個百分點。目前常見的行動支付，可分為掃碼與手機感應支付。掃碼支付模式，只要消費者使用支付APP掃描QR Code就可進行支付，店家不需搭配感應式收費刷卡機，因此提供的商家較多。

行政院表示，手機感應支付則需搭配收費刷卡機，如Apple pay與Google pay均屬此類，使用時只要啟動服務，將手機靠近商家收費機即可感應刷卡；由於會把信用卡資訊轉換成無意義的代碼，所以真實卡號在交易過程中不會出現，可減少信用卡資料被取得的風險；支付程序包含訊息轉換、向銀行提出授權申請及驗證等相互勾稽機制，可確保交易的安全性。

行政院指出，政府為建構完善的行動支付安全基礎環境，去年透過調整金融法規，納入生物特徵交易驗證（如指紋、聲紋等）；另輔導106家APP開發商，通過行動應用APP基本資安檢測基準，以提供民眾安心的交易環境。

行政院表示，今年政府將持續完備相關基礎環境，預計3月協調金管會完成並發布「電子支付機構業務管理規則」，開放電子支付機構提供使用者間訊息傳遞服務，及發行電子支付帳戶專用儲值卡業務，並開放金融機構及便利商店代收特定費用，如水、電、油等。

另外，行政院說，將擴大行動支付應用於醫療機構、校園及文教場館，以便打造方便且安全的智慧生活環境。（編輯：趙蔚蘭）1080208